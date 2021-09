Castanhal perde no Modelão e se despede da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol

O Castanhal, o Japiim da Estrada, que, sob o comando do técnico Cacaio, se deu bem na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, se despediu da competição na tarde deste domingo, 19, ao perder por 2 a 1 para o Moto-Clube, do Maranhão que, no jogo de ida, já havia tirado a primeira vantagem na fase do mata-mata. Agora, para o time paraense, ainda resta a competição da Copa Verde.

Castanhal e Moto-Clube se enfrentavam desde 15h, no Estádio Maximino Porpino, o Modelão, em Castanhal, a 70 quilômetros da capital, em duelo válido pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Brasileiro.

Na partida de ida, o Papão do Norte venceu por 2 a 0 o Japiim da Estrada, abrindo boa vantagem no confronto. Para seguir na competição, o Castanhal teria de vencer por pelo menos 3 a 2, mas os maranhenses mantiveram a supremacia, eles que quebraram todo o encanto do Japiim da Estrada, que na primeira fase se manteve invicto, pelo placar de A Província do Pará e Super Rádio Marajoara por 2 a 0.

O jogo desta tarde teve a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.

A equipe dos “Titulares do Esporte”, que teve o comando, nesta tarde, do narrador Gabriel Freitas e comentários de Carlos Magno, informou que o Moto-Clube poderia ter vencido por um placar até maior, dado seu domínio sobre a equipe comandada pelo técnico Cacaio, que ficou famoso na Série D em razão do excelente trabalho que fez nesta campanha do Castanhal quer, pela primeira vez, chegou à fase do mata-mata do Campeonato Brasileiro.

Imagem: Reprodução/Mirante

Desde o jogo de ida, o Moto Clube se saiu melhor sobre o Castanhal