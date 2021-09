Castanhal perde para o Moto Club e Paragominas vence o São Raimundo (RR) pela Série D

As duas equipes do estado do Pará que estão na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, entraram em campo na tarde deste domingo (12). O Castanhal visitou o Moto Club (MA), no Estádio Municipal Nhozinho Santos, em São Luís, enquanto que o Paragominas recebeu o São Raimundo (RR), na Arena Verde, em Paragominas. Ambas as partidas válidas pelo jogo de ida da segunda fase da competição nacional.

Moto Club 2 x 0 Castanhal

O Moto chegou com perigo com o atacante Danúbio, jogador da Parauapebas, que se livrou da marcação e chutou perto da meta do goleiro Axel Lopes. Na segunda tentativa motense, Ted Love chegou até a linha de fundo e cruzou para Márcio Diogo, livre empurrar para o fundo barbante, aos 23 minutos, 1 a 0 Papão do Norte. O segundo não demorou. Danúbio tocou para Márcio Diogo, que esperou a chegada de Ted Love, o atacante concluiu para o fundo da meta aurinegra, 2 a 0, aos 31 minutos.

No segundo tempo, o irreconhecível Castanhal tentou diminuir com Lukinhas, que cobrou falta e a bola passou com perigo contra a meta do goleiro João Paulo. Em mais uma tentativa do Japiim, Pecel ajeitou para o chute de Ricardo Capanema, a bola passou por cima do gol adversário. O Moto quase ampliou, quando Danúbio deixou Márcio Diogo sozinho para marcar, mas o chute saiu em cima do goleiro Axel Lopes.

Outra vez o Papão do Norte teve uma grande chance, quando Codó tocou para Danúbio, o atacante finalizou para o gol e o goleiro Axel Lopes espalmou. O jogo ficou lá e cá. Danúbio recebeu bom passe e ficou sozinho para marcar, mas o goleiro Axel Lopes conseguiu salvar. Em reposta rápida do Japiim, Fidélis ficou de frente e chutou com muito perigo, a bola assustou contra a meta do goleiro João Paulo.

Após uma sobra de bola, Ricardo Capanema emendou um chute venenoso, o goleiro João Paulo defendeu em dois tempos para a equipe maranhense. Placar final: Moto Club 2 x 0 Castanhal. As duas equipes voltam a campo para o jogo de volta no próximo domingo (19), às 15h, no Estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, em Castanhal.

Paragominas 1 x 0 São Raimundo

Logo nos primeiros minutos, após a cobrança de escanteio, Buiu cabeceou em cima de Carlinhos, os jogadores do Paragominas reclamaram pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Michel deu lançamento para Kaikinha, que chutou cruzado, a bola passou perto da meta do goleiro André Regly. O São Raimundo reagiu, depois que Fininho recebeu passe e chutou cruzado, o goleiro Dida salvou o PFC.

Após cobrança de escanteio ensaiado, a bola chegou até Douglas Franklin, que sozinho finalizou para fora, perdendo a chance do segundo gol. Pressão total do Jacaré. Em mais uma cobrança de escanteio, Buiu finalizou em cima do goleiro André Regly. No terceiro escanteio para o Paragominas, Michel Silva cruzou e Biro cabeceou para fora. O experiente atacante Aleílson deu passe para Dutra, mas o chute passou sem perigo contra a meta do Mundão.

O Jacaré do Norte teve a chance em cobrança de falta com Edicleber, que disparou e a bola passou por todo mundo. No segundo tempo, o PFC seguiu em cima. Edicleber cruzou e Douglas Franklin chegou atrasado na hora de mandar para o gol. Em mais uma tentativa, Michel Silva cruzou para a cabeçada de Aleílson, a bola foi para fora. Eric recebeu bom passe e finalizou mal para fora, perdendo uma boa chance para o Mundão.

De tanto insistir, o PFC abriu o placar. Dutra cruzou na cabeça de Aleílson, que dessa vez não perdoou e correu para o abraço, aos 10 minutos, 1 a 0 Paragominas. O Jacaré seguiu atacando. Edicleber cobrou escanteio e Douglas Franklin cabeceou por cima da meta de André Regly. O São Raimundo teve a chance com Elicley, que entrou na área e finalizou na rede pelo lado de fora.

Elicley tentou marcar de longe e o goleiro Dida caiu bem para fazer a defesa. Após bola alçada na área do Jacaré, Selson desviou de cabeça e a redonda foi pela linda de fundo. No último lance do jogo, após cobrança de escanteio o atacante Paulo Rangel cabeceou para fora e perdeu a chance do segundo. Placar final: Paragominas 1 x 0 São Raimundo. A duas equipes voltam a campo no próximo domingo (19), às 17h, no Estádio Flamarion Vasconcelos, o Canarinho, em Boa Vista (RR).

Por Fábio Relvas/ Fotos: Divulgação PFC e Hiago Ferreira (Ascom Moto Club)

Fonte: Blog Zé Dudu