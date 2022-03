Castanhal se despede da Copa do Brasil ao ceder empate em 1 a 1 com o Vitória na Curuzu

Castanhal e Vitória-BA se confrontaram na noite desta quinta-feira, 03, pela chave 39 da primeira fase da Copa do Brasil, no estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém. O Japiim tinha o mando de campo e precisava vencer para avançar e conquistar um prêmio de R$ 750 mil da Confederação Brasileira de Futebol – CBF. Todavia, com a vantagem do empate, o Vitória saiu atrás no placar, mas conseguiu igualar tudo ainda no primeiro tempo, garantindo, deste modo, seu passe para a próxima fase. Pelo Castanhal, Leandro Cearense abriu o placar, enquanto Mateus Moraes descontou para os visitantes. A partida teve um nível técnico regular e foi acompanhada lance a lance pela equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Um ritmo intenso, com bons lances individuais e vários contra-ataques deu o impulso no começo do jogo. O Vitória teve as primeiras iniciativas, mas foi aparado pelo Castanhal, que chegou forte ao campo adversário, logo aos sete minutos. Lukinha foi o primeiro a experimentar o chute, num belo arrebate em meia altura, para a defesa do goleiro Lucas Arcanjo. Logo depois, aos 13, em boa jogada individual de Maia, Leandro Cearense recebeu na entrada da grande área e largou um chute forte que estourou na trave.



O Japiim pressionou e isso surtiu efeito. Aos 14, novamente Leandro Cearense avançou em direção ao ataque e recebeu bola de frente para o arqueiro adversário, concluindo num chute rasteiro, sem chance, abrindo o placar em 1 a 0. A partir daí o Vitória pressionou até igualar o placar, após cobrança de falta pela direita, finalizada por Matheus Moraes, de cabeça, 1 a 1. O empate empolgou os visitantes, que continuaram a pressão, mas o jogo passou a ficar mais equilibrado, com algumas faltas até o final do primeiro tempo.



SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo, as equipes voltaram ao gramado da Curuzu sem modificação, com as mesmas características do primeiro tempo. O Vitória, por exemplo, manteve abertura dos espaços na defesa, facilitando as entradas do ataque do Castanhal, que, por sua vez, falhava na hora das conclusões. Aos poucos a partida foi ganhando forma, quando foram sendo feitas as primeiras modificações.

No meio-campo e ataque, as equipes se movimentaram bastante para dar mais vigor ao jogo, mas o que se viu foram tentativas frustradas, com maior ímpeto do Castanhal, que passou a buscar desesperadamente a vitória, lançando praticamente todo time ao ataque. No entanto, a partida caminhou para o empate e a classificação do Vitória, que deixa Belém com R$ 750 mil em premiação e o direito de disputar a próxima fase contra o Glória-RS.



FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil

1ª Fase

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro – Curuzu, Belém-PA

Hora: 20h30

Castanhal

Axel Lopes; Daelson, Dedé, Cleberson Ilustre, Maia; Ricardo Capanema, Ruan, William Fazendinha (Elias), Lukinha; Leandro Cearense e Pecel (Welthon)

Técnico: Robson Melo

Vitória

Lucas Arcanjo; Alemão, Ewerton Páscoa, Matheus Moraes, Vicente; João Pedro, Luidy (Jeferson Renan), Eduardo (Alan Santos), Erik (Guilherme Queiroz); Jadson (Gabriel Santiago) e Roberto (Alisson Santos)

Técnico: Dado Cavalcanti

Arbitragem:

Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (PA)

