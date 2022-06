Castanhal vence a Tuna por 3 a 0 no estádio do Souza

A equipe do Castanhal venceu a Tuna Luso-Brasileira na tarde deste sábado, 18, pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 0 no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em jogo válido pela 10a. rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.



O jogo começou às 15h30 e a Tuna precisava da vitória para deixar a lanterna da competição e planejar a próxima fase do Brasileiro. Com a derrota, a situação ficou complicadíssima, haja vista que o grupo, apesar de incentivado e otimista, não tem conseguido acertar nas finalizações e agora soma dois empates, uma vitória e sete derrotas, o que lhe deixa com apenas cinco pontos no Grupo 2.



Já o Japiim da Estrada, com a vitória desta tarde, soma 15 pontos e avança para a próxima fase, como vice-líder no mesmo grupo da Tuna.



A partida de hoje, de caráter de competição nacional, foi totalmente paraense, envolvendo aves, no caso, a Águia do Souza, de Belém, e o Japiim da Estrada, de Castanhal, na Zona Metropolitana de Belém.

A PARTIDA

O Castanhal abriu o placar logo no início da partida com Fazendinha, logo no primeiro minuto de jogo. Já na reta final, Gui Campana, que retornou ao Castanhal nesta temporada, após passagem pelo Sampaio Corrêa-MA, na Série B, ampliou aos 36 minutos.



A Águia do Souza não teve ímpeto de reação. Logo no início da segunda etapa, novamente Willian Fazendinha fez o terceiro do Castanhal, o segundo dele no jogo, fechando o marcador em 3 a 0.

Com 15 pontos, o Castanhal dorme na vice-liderança do grupo 2, porém pode perder a posição, caso o Tocantinópolis-TO vença o Moto Club-MA amanhã, domingo, 17, às 17h, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). O próximo adversário do Japiim da Estrada será o 4 de Julho-PI, no próximo sábado, 25, às 15h30, no Estádio Maximino Porpino, em Castanhal (PA).



Já a equipe da Cruz de Malta jogará fora de casa, diante do Fluminense-PI, domingo, 26, às 16h, no Estádio Albertão.



Imagem: Ascom Tuna