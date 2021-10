Castanhal vence Fast e se classifica para a segunda fase da Copa Verde

O Castanhal venceu o Fast Clube-AM por 2 a 0 e se garantiu na próxima fase da Copa Verde 2021. Os gols da partida foram marcados por Lukinha e Leandro Cearense, todos na primeira etapa. O Japiim devem voltar a campo pela competição na semana que vem.

Com a vitória, o Castanhal enfrenta, o São Raimundo-RR, fora de casa, pela segunda fase da Copa Verde. A partida será na quarta-feira (20), às 17h, no estádio Canarinho, em Boa Vista. Assim como na primeira fase, a próxima etapa será decidida em jogo único.

A partida

O Japiim começou o jogo de forma avassaladora. Logo aos 4 minutos de jogo, Lukinha abriu o placar em um belo gol. A partir disso, a equipe aurinegra continuou criando as melhores chances do jogo, mas só foi ampliar o resultado no final. Aos 48 minutos, Leandro Cearense marocu 2 a 0.

Na segunda etapa, o Japiim continuou melhor na partida. Após as mudanças feitas pelo téncico Cacaio o time perdeu força física e administrou o resultado.

Ficha técnica

Fast-AM x Castanhal – 1ª fase da Copa Verde

Data: 13/10/2021

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM).

Árbitro: Valdicleuson Silva da Costa (AP)

Assistente 1: Luan Patrique Pereira da Silva (AP)

Assistente 2: Salmon Lopes da Silva (AP)

Quarto Árbitro: Antonio Carlos Pequeno Frutuoso (AM)

FAST-AM

Guanair; Luquinha, Tampico, Guigui e Kaio; Artur, Luiz Gustavo, Adson e Rossini; Adam e Higor. Técnico: Darlan Borges.

CASTANHAL

Axel Lopes; Roni, Guilherme Almeida, Cleberson Ilustre e Magnum (Lucas); Samuel, Ricardo Capanema e Lukinha (Geovane); Pedrinho (Jefferson), Leandro Cearense (Vitinho) e Pecel (Canga). Técnico: Cacaio.

Fonte O Liberal