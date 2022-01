Castanhal vence o Remo na primeira partida da semifinal do Parazão sub-20 de 2021

Gabriel e Kanu deram a vitória para o Japiim; Paragominas derrota o Cruz Azul e também se aproxima da decisão do estadual de base

O Castanhal venceu o Remo por 2 a 0, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense Sub-20 de 2021, em partida realizada no CEJU. O duelo de volta está marcado para sexta-feira, dia 28, às 15h15, no CT Ninho do Japiim.

Os gols da vitória aurinegra foram marcados por Gabriel e Kanu.

Com a vantagem, o Castanhal pode perder por até um gol de diferença que se classifica para a final. Na outra semifinal, Paraupebas venceu o Cruz Azul por 1 a 0, no último domingo. A volta será na quinta-feira, dia 27, às 9h30, no CEJU.

Fonte Ge