Castanhal x Moto Club | Série D | 19/09/21 #AOVIVO

Castanhal e Moto Club se enfrentam neste domingo, a partir das 15h, no Estádio Modelão, em Castanhal, interior do Pará. O duelo é válido pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Brasileiro. Na partida de ida, o Papão do Norte venceu por 2 a 0 o Japiim, abrindo boa vantagem no confronto.