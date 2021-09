Castanhal x Moto Clube se enfrentam hoje no estádio modelão acompanhe detalhes

Hoje (19) a partir das 15h da tarde, Castanhal e Moto Clube se enfrentam pelo campeonato da série D no estádio modelão localizado no centro da cidade de castanhal. Castanhal lidera a tabela da temporada com 38 pontos no Grupo A1.

Já para o moto club é momento de decisão e a expectativa para voltar para São Luís do Maranhã com a tão desejada classificação para as oitavas de final.

E para acompanhar esse importantíssimo jogo acesse os nossos canais e fique por dentro do que está acontecendo pela transmissão ao vivo com os atletas em campo, com a narração esportiva de Gabriel Freitas, e comentários dos lances, por Carlos Magno.

Foto: Divulgação