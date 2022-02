CASTANHAL x PAYSANDU| REMO x ÁGUIA DE MARABÁ| Parazão | 26-02-2022

Hoje (26) temos dois grandes jogos acontecendo pela oitava e última rodada da primeira fase do campeonato paraense, que terá transmissão simultaneamente em nossas redes de comunicação.

Castanhal e Paysandu entram em campo as 15h30 no Estádio Modelão, a partida será transmitido ao vivo, com a narração de Frank Souza.

O Clube do Remo e Águia de Marabá também jogam na tarde deste sábado (26) as 15h30 no Estádio do Baenão, a partida será transmitido ao vivo com a narração de Carlos Magno.

Escolha sua torcida e assista ao vivo em:

https://www.youtube.com/c/R%C3%A1dioSuperMarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira