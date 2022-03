CASTANHAL X VITÓRIA | COPA DO BRASIL –| 03.03.2022 

Nesta quinta-feira (3) as equipes de Castanhal e Vitória vão disputar a partida válida pela Copa do Brasil 2022. O duelo vai acontecer as 20h30, no Estádio da Curuzu, em Belém.

Novamente será duas equipes se enfrentando pela primeira vez na história. Será a terceira vez da equipe do Castanhal participando do torneio nacional.

O time Esporte Clube Vitória, é sediada na cidade de Salvador, no estado da Bahia, o clube é recordista em participações na Copa do Brasil, até agora com 33 presenças em 34 edições já realizadas.

No Campeonato Paraense, o Castanhal ocupa a quarta e última posição no grupo C com 10 pontos. Durante a primeira fase, o time conseguiu vencer três partidas, empatou uma e perdeu outras três, o time segue lutando para alcançar o topo do seu grupo para avançar até a próxima fase.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira