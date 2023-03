Castramóvel chega ao bairro da Guanabara

Nesta próxima segunda-feira (13), o bairro da Guanabara, irá receber o Castramóvel de Ananindeua, a ação é destinada apenas para os pets dos moradores do bairro que está recebendo o Castramóvel. A ação acontecerá no Centro de Apoio Comunitário do Guanabara. a partir das 8h, e é promovida pela Prefeitura de Ananindeua. Serão castrados apenas os pets que passarem pelo cadastramento.

A ação é realizada de forma itinerante, percorrendo vários bairros do município com o objetivo de assegurar a população de baixa renda, serviços de saúde dedicados para cães e gatos, além de evitar o abandono e garantir a saúde também da população.

O castramóvel de Ananindeua é um trailer equipado om centro cirúrgico, que pode ser levado qualquer bairro do município, mas há critérios para a castração

Serão quatro dias de ação distribuídos na seguinte forma, um dia para cadastro e coleta de sangue dos gatos, um dia para cadastro e coleta de sangue de cachorros e dois para castração, um destinado só para gatos. E outro somente para os cachorros.

Cronograma:

Segunda-feira 13/03

Cadastro, avaliação e coleta de sangue de cães.

Terça-feira 14/03

Cadastro, avaliação e coleta de sangue de gatos.

Quarta-feira 15/03

Castração de cães que passaram pela avaliação.

Quinta-feira 16/03

Castração de gatos que passaram pela avaliação.

* Serão castrados apenas os pets que passaram pelo cadastramento.

Documentação necessária: RG, CPF e comprovante de residência do tutor do animal.

Critérios para a castração

. Animais saudáveis;

. Animais com idade entre 07 meses a 03 anos de vida;

. O animal deve estar em jejum hídrico (6 horas) e sólido (8 horas) apenas no dia do procedimento cirúrgico;

. Em caso de cio o animal não poderá ser castrado;

. O animal deverá estar higienizado antes do procedimento;

. Em caso de prenhez, somente após o total desmame dos filhotes.

Para Felinos

. É obrigatório o uso de coleira, focinheira e caixas transportes para cadastro e castração;

. Após cirurgia, é obrigatório o uso de roupa pós cirúrgica (fêmeas), e colar elizabetano (macho).

Para Caninos

. É obrigatório o uso de coleira e focinheira para cadastro e castração;

. No pós cirúrgico, uso obrigatório de roupa pós cirúrgica (fêmeas), e colar elizabetano (macho).

Foto: Ricardo Amanajás