Castramóvel de Belém retorna às atividades em agosto

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), confirmou que o “Castramóvel” volta às atividades em agosto. O comentário foi uma resposta a um usuário do Twitter, que pediu mais políticas para o controle da população de animais em situação de rua na capital. A medida é um bloco cirúrgico veterinário móvel. As pessoas das áreas mais periféricas podem solicitar a castração de forma gratuita.

Além do “Castramóvel”, o prefeito adianta que outras ações para a população animal em situação de rua estão sendo planejadas. Para Bethânia David, chefe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a castração de animais é importante porque contribui para que eles tenham uma vida mais saudável. Para ela, o “Castramóvel” ajuda no controle populacional, evitando as zoonoses, que são as doenças transmissíveis dos animais ao ser humano.

“Vai ser uma ação importante, que vai percorrer vários bairros de Belém, atendendo a população que mais precisa e que muitas vezes não consegue pagar uma clínica particular para promover a castração do seu animal. Será também uma ação de promoção não apenas da saúde e bem-estar do animal, como das pessoas também”, destacou Bethania David.

Fonte: O Liberal

Foto: Tássia Barros / Comus / Arquivo Agência Belém