Castramóvel leva a Outeiro, sábado e domingo, serviço de castração de cães e gatos

O Castramóvel, veículo equipado para realização de castrações de cães e gatos, marca presença nas manhã deste sábado, 1º, e domingo, no distrito de Outeiro, para mais uma edição da Castração de Cães e Gatos, ação da Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e Centro de Controle de Zoonoses (CZZ). A campanha e realizada em frente à Fundação Escola Bosque.

“Além das ações de castração no CZZ, trabalhamos nos distritos de Mosqueiro e Outeiro alternadamente e agora estamos vendo a possibilidade de também contemplar a ilha de Cotijuba no roteiro”, adianta Valéria Araújo, coordenadora do Bloco Cirúrgico do Centro de Controle de Zoonoses.

Em 2022, foi realizada a campanha na ilha de Cotijuba, o que revelou a carência da população aos serviços públicos de castração de animais, daí a necessidade e inserir a ilha na programação regular da Prefeitura de Belém.

Saúde aos pets

A castração é uma das medidas mais eficazes para controle populacional de cães e gatos. A cirurgia também ajuda a evitar diversos problemas de saúde, como os tumores de testículo, próstata e mamários.

Valdemar Nascimento (pescador) e a esposa Marlúcia Ferreira (autônoma), levaram pela primeira vez as cadelas Raka (adulta) e Gik Taia (de 1 ano e dois meses) para o procedimento cirúrgico.

“Achei maravilhosa essa ação de castração coletiva aqui em Outeiro. Quando as fêmeas ficam grávidas, temos muito trabalho com o parto, a limpeza e depois com as doações e os filhotes que morrem. Não temos condições de castrar nossos pets em clínicas particulares”, revela a autônoma Marlúcia.

A esterilização ainda enfrenta mitos e notícias falsas na internet, como as que divulgam, sem comprovação científica, que os animais machos perdem a energia, a vontade de viver, e que depois de castrados só vivem dormindo.

Castração é fundamental

A castração evita o contágio por Tumor Venéreo Transmissível (TVT) e é forte aliada para o controle populacional de animais abandonados em caixas nas portas das casas e nos espaços públicos.

A cirurgia também diminui a proliferação dos animais sem higiene, sem alimentação adequada, os que correm o risco de atropelamento e de serem portadores da doença de raiva.

Edson Barbosa, aposentado, ficou sabendo da campanha pelas redes sociais e levou o gato Ultrad (8 meses) e a gata Mel (10 meses), para o Castramóvel. “Considero essa iniciativa de fundamental importância para a comunidade de Outeiro, devido aos animais deixados pelas ruas aqui na ilha. Tenho em casa mais 3 gatos e 4 cachorros, todos castrados e o próximo será o caçula Aquiles, que aguarda o agendamento para a próxima campanha”, informa.

Depois de processo do cirúrgico, os pets voltam para casa devidamente microchipados e medicados, com receitas de anti-inflamatórios e analgésicos. O microchip funciona como um RG do animal, facilitando a sua identificação caso ele fuja ou se perca.

Centenas de animais esterilizados

De abril de 2022 a abril de 2023, foram realizadas 11 ações de castração, com aproximadamente 550 animais esterilizados, medicados e microchipados.

A ação do Castramóvel se estende até este domingo, 2 de abril, em frente à Fundação Escola Bosque.

O processo é simples: apresentar o Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência, CPF, RG, cadastro no CZZ, receber até dois salários minimos e participar da palestra Posse Responsável.

Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: Augusto Pacheco