Catorze crianças mortas a tiro no Texas

Catorze crianças e um professor foram mortos num tiroteio numa escola básica dos arredores de San Antonio, no Texas. De acordo com o governador estadual o atirador, um jovem de 18 anos, foi morto.

O atirador era um residente da comunidade e entrou na escola com uma pistola, e possivelmente uma espingarda, e abriu fogo, esclareceu Greg Abbott, acrescentando que terá sido, provavelmente, morto por agentes que responderam à chamada, mas os acontecimentos ainda estão a ser investigados.

O tiroteio ocorreu menos de duas semanas depois de um atirador ter aberto fogo num supermercado em Buffalo, Nova Iorque, matando 10 compradores e trabalhadores negros, no que os funcionários descreveram como um crime de ódio.

