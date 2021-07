Cavalo é atropelado na av. Duque de Caxias, em Belém, e motorista não presta socorro

Um cavalo foi atropelado na começo da noite desta quarta (28) na av. Duque de Caxias, em Belém. Segundo testemunhas, o animal foi atingido por um carro e o condutor não parou para prestar socorro.

Um grupo de pessoas que passavam pela avenida parou para ajudar e acionar o resgate.

As testemunhas disseram que o cavalo sofreu fraturas na pata traseira esquerda e não conseguia se levantar. O animal ficou cerca de duas horas caído na pista.

Agentes do Corpo de Bombeiros e do Centro de Controle de Zoonoses fizeram a retirada do animal do local. Ele foi levado para os cuidados veterinários.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Reprodução / TV Liberal