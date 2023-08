CBF anuncia local da primeira partida do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, por meio do Instagram, no final da noite de ontem, segunda-feira, 31, que a partida entre Brasil e Bolívia, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo Masculina FIFA 2026, co-sediada por Estados Unidos, Canadá e México, será realizada no dia 8 de setembro, no Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém. Este será o primeiro jogo da Seleção na busca pela classificação. A última vez que a Seleção Brasileira Masculina jogou na capital paraense foi em setembro de 2011, pelo Superclássico das Américas, quando venceu a Argentina por 2 x 0. O governador do Pará, Helder Barbalho, comemorou a notícia e comentou o fato por meio de seu microblog no Twitter:

“Alô torcida paraense!! A CBF acaba do confirmar o jogo da Seleção Brasileira no nosso Novo Mangueirão. Obrigado @CBF_Futebol e @FPFPARA. Vamos mais uma vez fazer bonito!!!”, comentou o governador ainda na noite de ontem.

Com a reforma, o Mangueirão ganhou status de arena, com capacidade para 50 mil pessoas, gramado que segue as especificações da FIFA, sistema de segurança, novas rampas de acesso dos torcedores, além de infraestrutura de serviços como bares e restaurantes, pontos de atendimento médico e estacionamento para nove mil veículos, entre outras mudanças.

O estádio do Mangueirão teve a aprovação de delegados da Conmebol, após uma inspeção em todas as instalações do local.

“As decisões na atual gestão visam unicamente as melhores condições técnicas e de logística para a Seleção Brasileira. Vamos buscar ao longo dessa eliminatória, questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas, infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação. Além disso, não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

OUTRAS DATAS

Dia 31 de março era o prazo final para que a CBF determinasse a cidade-sede do primeiro jogo da Seleção nas Eliminatórias. Ao contrário do esperado, a CBF determinou a sede apenas do jogo de estreia. Os dois outros jogos do Brasil no qualificatório ainda neste ano, diante de Venezuela e Argentina, ainda não têm locais definidos.

Jogadores que atuam no exterior não terão presença confirmada pela Comissão Técnica até às proximidades da partida, haja vista que não se trata de uma competição oficial válida pelo Mundial. O jogo em Belém marcará a estreia da Seleção na mais importante competição e de Fernando Diniz no comando interino da equipe brasileira.

Imagem: Divulgação