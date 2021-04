CBF comete gafe no sorteio da Copa do Brasil e faz confusão de ”galos”

Ao anunciar o confronto entre Palmeiras e CRB, a entidade exibiu um galo como mascote do time alagoano, mas se confundiu com as aves

Uma gafe cometida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil virou motivo de piada nas redes sociais. Ao anunciar o confronto entre Palmeiras e CRB, a entidade exibiu um galo como mascote do time alagoano, mas fez confusão de aves.

O próprio CRB foi às redes sociais corrigir o equívoco da CBF. “Aê, CBF e Copa do Brasil. Nosso mascote é o Galo de Campina. Presente em nosso estado, símbolo do nosso clube. Da próxima vez já sabe, né?”, escreveu o time no Twitter.

Aê @CBF_Futebol & @CopadoBrasil , nosso Mascote é o Galo de Campina. Presente em nosso estado, símbolo do nosso clube. Da próxima vez já sabe né? #SorteioCopaDoBrasil 🏆🇧🇷 pic.twitter.com/K2T3jV2SPW — CRB (@CRBoficial) April 23, 2021

Muitos torcedores do time alagoano acharam falta de respeito da CBF ao errar o pássaro. A entidade, no entanto, não se retratou oficialmente. Polêmica à parte, o CRB encara o Palmeiras na terceira fase da competição. O time paulista decide o jogo da volta em casa.