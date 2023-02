CBF confirma local da partida de estreia do Clube do Remo na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o local da partida de estreia do Clube do Remo na Copa do Brasil. A divulgação foi feita pela entidade na última quinta-feira, 16.



O palco da partida entre Vitória-ES e Remo será o estádio Salvador Costa, na capital do Espírito Santo. O confronto será realizado na próxima quinta-feira, 23, às 21h30, pela primeira fase da competição, em partida única e o Leão possuindo a vantagem do empate para avançar à segunda fase.



Ao todo, são 20 chaves com quatro times. Os vencedores de cada duelarão na segunda fase. A edição de 2023 da Copa do Brasil contará com 92 agremiações esportivas. Na primeira fase, os times duelarão em jogo único, com a equipe menor pontuada no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF sendo o mandante. O Rei da Amazônia é o time paraense que foi mais longe na Copa do Brasil. O Leão parou na semifinal em 1991, quando foi eliminado pelo Criciúma-SC, que acabou sendo o campeão da competição naquele ano.



A partida entre o Leão Azul e o Vitória terá a transmissão da equipe "Titulares do Esporte" da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line.



Imagem: Samara Miranda/Agência Remo