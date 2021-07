CBF decide ampliar afastamento de Rogério Caboclo em mais 60 dias

O presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, teve seu afastamento prorrogado por mais 60 dias. Ele deixou o cargo provisoriamente por 30 dias a pedido da Comissão de Ética da entidade para responder à acusação interna de assédio moral e sexual contra uma funcionária.

Os diretores que estão no comando na CBF, liderados pelo presidente interino Coronel Antônio Nunes, se reuniram para decidir pelo novo prazo. O caso continua sendo investigado. O dirigente está afastado desde o dia 6 de junho. Segundo o Artigo 21 do Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro, Caboclo pode receber uma advertência ou até ser banido do futebol.

Em suas notas à imprensa, Caboclo nega as acusações, diz que vai provar sua inocência e aponta o então padrinho político Marco Polo del Nero como articulador de todas essas manobras para retomar o poder na entidade máxima do futebol. Del Nero era presidente antes de Caboclo, mas foi banido do futebol por corrupção.

O presidente afastado, por exemplo, acusa seu antecessor de oferecer R$ 12 milhões à funcionária para que ela não leve a acusação de assédio adiante. O que estaria por trás desse afastamento por até 90 dias seria a criação da Liga pedida pelos clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro.

Sem barreiras, a CBF poderia resolver esse pedido e se afastar de vez da organização do futebol nacional, ficando responsável somente pela seleção brasileira e suas categorias de base e do time feminino. Ela é pressionada pelos clubes nesse momento.

Faz parte do pedido dos clubes para a criação da Liga a queda da série de condições para um candidato participar do pleito para presidente na CBF. Se isso for aprovado, um candidato ligado ao futebol poderia concorrer. A CBF elege presidentes da situação desde João Havelange, passando por Ricardo Teixeira, seu genro, depois José Maria Marin, Del Nero e Caboclo.

Apesar de todo o jogo político que ocorre nos bastidores da CBF, Rogério Caboclo terá de responder pela acusação de assédio. Ele ainda não se manifestou depois de seu afastamento.

Fonte: *AE