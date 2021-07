CBF define arbitragem para o jogo entre Londrina x Remo pela Série B

Partida será realizada na sexta-feira (23), às 16 horas, no estádio do Café, pela 14ª rodada

A arbitragem do jogo entre Londrina e Remo, pela 14ª rodada da Série B, foi divulgada nesta segunda-feira (19) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O árbitro Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro, será o responsável por apitar a partidar. Os assistentes são Eduardo Goncalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e Márcia Bezerra Lopes Caetano, de Rondônia.

O jogo Londrina x Remo será realizado na sexta-feira (23), às 16 horas, no estádio do Café, em Londrina (PR).