CBF define hoje o retorno do público aos jogos da Série B

Nesta sexta-feira, 17, representantes dos 20 clubes que participam da Série B do Campeonato Brasileiro se reúnem para Conselho Técnico extraordinário da competição, cuja pauta única é sobre o retorno do público às partidas da competição.

A reunião deve ser conduzida pelo Presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues, os Vice-presidentes da CBF, Castellar Guimarães, Gustavo Feijó e Antônio Nunes, dos Presidentes das Federações com clubes integrantes na Série B, além de integrantes da Diretoria da entidade. Único representante do norte na Série B, o presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, também marcará presença.

Na última reunião do conselho, no último dia 8, ficou definido pela maioria de votos que o retorno do público se dará a partir do momento em que pelo menos 80% dos municípios tiverem liberação por parte das autoridades sanitárias. O quadro será avaliado novamente hoje.

Os clubes decidiram, por unanimidade, conjuntamente pleitear junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol a reconsideração ou reforma da decisão liminar que autorizou o Cruzeiro Esporte Clube a retornar com o público em suas partidas como mandante, em respeito ao regulamento da competição aprovado em reunião de Conselho Técnico realizada no dia 25 de março de 2021.

Fonte: Roma News

Foto: Lívia Alencar/Remo