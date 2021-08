CBF define os dias e horários de seis jogos do Remo pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das rodadas 24 a 29 do Brasileirão da Série B. As partidas vão acontecer entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro.

No dia 16 de setembro, o Remo recebe o Avaí, às 21h30, no Estádio Banpará Baenão pela 24ª rodada. Em seguida, o Leão vai até Campinas enfrentar o Guarani no Estádio Brinco de Ouro. Esta partida está programada para o dia 21 de setembro às 16h.

Três dias depois, o Remo volta para Belém para receber o Náutico, no dia 24 de setembro, às 19h no Estádio Banpará Baenão. Pela 27ª rodada, o Remo vai pegar o Sampaio Corrêa às 21h30 do dia 30 de setembro no Castelão, em São Luís do Maranhão.

Já em outubro, no dia 4, o Remo recebe o Coritiba às 20h no Estádio Banpará Baenão. Fechando o ciclo de seis jogos, pela 29ª rodada, o Remo vai enfrentar o Vila Nova no dia 8 de outubro às 19h no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Confira os próximos jogos:

22ª rodada – 4 de setembro: Remo x Botafogo, 19h30

23ª rodada – 11 de setembro: Vitória x Remo, 19h

24ª rodada – 16 de setembro: Remo x Avaí, 21h30

25ª rodada – 21 de setembro: Guarani x Remo, 16h

26ª rodada – 24 de setembro: Remo x Náutico, 19h

27ª rodada – 30 de setembro: Sampaio Corrêa x Remo, 21h30

28ª rodada – 4 de outubro: Remo x Coritiba, 20h

29ª rodada – 8 de outubro: Vila Nova x Remo, 19h

Fonte: Roma News