CBF define tabela da Série B com duelo Cruzeiro x Bahia na 1ª rodada

A Série B do Campeonato Brasileiro de futebol já tem todos os confrontos definidos das 38 rodadas de 2022. A competição começa no dia 8 de abril e já na primeira rodada (até o dia 9) terá ex-campeões da elite do futebol nacional frente a frente: Cruzeiro x Bahia. Outros grandes clubes também lutarão para retornar à Série A: o Vasco estreará contra o Vila Nova; o Grêmio contra a Ponte Preta; o Sport contra o Sampaio Corrêa; e a Chapecoense contra o Ituano.

O detalhamento das rodadas foi anunciado nesta quinta-feira (3) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição terminará no dia 5 de novembro.

A Série B contará com os times recém-chegados à Série B são Criciúma, Ituano, Novorizontino e Tombense (os quatro primeiros colocados da Série D no ano passado); os quatro rebaixados da Série A em 2021 (Grêmio, Sport, Bahia e Chapecoense) , além das equipes remanescentes da segunda divisão do ano passado.

ELA SAIU: a tabela da nossa primeira rodada! 🗓️ Anotou aí?

Edição: Cláudia Soares Rodrigues /Por Agência Brasil – Rio de Janeiro