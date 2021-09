CBF discute liberação de público com os clubes da série B

Os clubes da serie B reuniram-se hoje (08) com a Confederação Brasileira de Futebol (cbf) e definiu que o público só retorna aos estádios quando 80 % dos municípios que recebem a competição tenham a liberação dos torcedores.

Atualmente 13 cidades recebem a serie B, 9 deles já estão liberados para receber o público, e 2 estão em processo de liberação. Os representantes dos 20 clubes da série B decidiram que permitiram a retomada dos torcedores quando os 80% dos municípios começar a receber público no estádio.

Uma próxima reunião foi marcada para o dia 17 de setembro para verificar se já há o mínimo de municípios recebendo público para ve as partidas.

se decidido que será permitido a entrada de público nos estádios, o primeiro jogo do Remo com a torcida azulina será no dia 24 de setembro, na qual irar enfrentará o Naútico no Baenão.

Foto: CBF