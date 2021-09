CBF divulga tabela detalhada da Série C e Paysandu tem jogo marcado no domingo de Círio, em Belém

Jogo será contra o Criciúma, às 18h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta segunda-feira (27) a tabela detalhada do quadrangular de acesso da Série C 2021. De acordo com a entidade, o Paysandu estreia na nova fase da competição no próximo domingo (3), contra o Criciúma, às 18h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

A primeira partida do Paysandu em casa será no dia 10 de outubro, domingo de Círio, contra o Botafogo-PB, às 18h. No entanto, é provável que autoridades de segurança locais peçam à CBF a mudança da data do jogo, devido à festividade em Belém.

Vale ressaltar que, de acordo com o presidente do Paysandu, Mauríco Ettinger, a segunda fase da Série C deverá contar com a presença de público nos estádios. Sobre o tema, Ettinger acredita que a decisão sairá até terça-feira (28).

Ainda segundo a CBF, o Papão encerra o primeiro turno do quadrangular de acesso no dia 16 de outubro, no sábado, às 17h, contra o Ituano, fora de casa. A tabela detalhada do returno da fase decisiva da Terceirona ainda não foi divulgada.

As partidas do Papão na Série C terão transmissão lance a lance no portal OLiberal.com.

Veja os jogos do Paysandu, divulgados pela CBF:

3 de outubro (domingo)

18h – Criciúma-SC x Paysandu-PA – Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

10 de outubro (domingo de Círio)

16h – Paysandu-PA x Botafogo-PB – Curuzu, Belém (PA)

16 de outubro (sábado)

17h – Ituano-SP x Paysandu-PA – Novelli Júnior, Itu (SP)

FONTE O Liberal