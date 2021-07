CBMPA realiza prevenção durante primeiro fim de semana de julho

No último sábado (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil deram início à Operação Verão 2021, realizada nas principais praias, balneários e estradas do Estado.

De acordo com o Decreto Estadual nº 28/2020, vigente até a presente data, haverá a liberação do acesso às praias desde que haja o distanciamento físico de segurança na faixa de areia, exceto para grupos da mesma família.

Com um evento simbólico, realizado em Salinópolis, o Comando Operacional da Corporação, apresentou uma parte do efetivo e material operacional e logístico, que será utilizado no período da Operação. “Toda nossa equipe já está preparada para trabalhar na Operação e garantir maior segurança aos banhistas”, afirmou o Coronel BM, Marcos Macedo, Comandante Operacional do CBMPA.

Na grande Belém e Região Metropolitana também houve prevenção. Em Outeiro, onde foi instalado o Centro Integrado de Comando e Controle, do Sistema Integrado de Segurança Pública, na Praia Grande, equipado com uma sala de monitoramento para fiscalizar e acompanhar a movimentação nas praias, o fluxo de banhistas foi intenso neste início de Operação. Segundo Major Campos, Comandante da prevenção, nesta primeira quinzena, a expectativa é que aumente a presença de banhistas no decorrer do fim de semana.

Em Mosqueiro, o sol forte, atraiu muitos banhistas, com destaque para os famosos piqueniques, que retornaram às praias da ilha que, logo no portal de entrada, eram orientados por uma equipe da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, sobre os principais cuidados durante a estadia na praia, como informou o Tenente Arcelino, Chefe da equipe da CEDEC, em Mosqueiro, nesta primeira quinzena. Na praia do farol, os Guarda-vidas, estavam atentos ao público. Segundo o Major Veloso, Comandante da Operação em Mosqueiro, “estamos com um efetivo de aproximadamente 70 militares destacados para atuarem nas 12 praias, sob a responsabilidade do Grupamento local, para garantir a segurança dos banhistas”.

Durante a operação, equipes de guarda-vidas, estarão a postos nas praias e balneários, para orientar os banhistas e garantir o entretenimento com maior segurança. Haverá atuação nas rodovias e serão mobilizadas, ainda, embarcações, disponíveis 24 h durante a Operação, para serviços de resgate, além da distribuição de pulseiras de identificação para crianças, nas principais praias do Estado durante o período da Operação.Por Cabo Barreto (CBM)

