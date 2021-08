CBV define clubes das Superligas masculina e feminina de 2021/22

A temporada 2021/22 do vôlei vai começar e as #GuerreirasDoVôlei estão de volta. Conheça o elenco tricolor, reformulado para a disputa do Estadual e da Superliga, comandado pelo técnico Guilherme Schmitz! 🏐🇭🇺



Saiba mais >> https://t.co/0C4XTV852h pic.twitter.com/jhSfG0uJe0