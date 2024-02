O novo presidente da Companhia das Docas do Pará, Jardel Silva, elabora um projeto, juntamente com a UFPA, para iniciar o desassoreamento do porto de Belém, onde deverão aportar navios transatlânticos durante a COP 30, que servirão de dormitório para milhares de visitantes em novembro de 2025. A dragagem irá aprofundar em até 11 metros o calado das embarcações que atualmente limita-se a apenas sete metros, inviabilizando a atracação de navios mais modernos com maior carga.