Ceará abre vantagem sobre Sport na final da Copa do Nordeste

Jogando no Castelão, Vozão bate o Leão por 2 a 1

O Ceará abriu vantagem sobre o Sport na disputa da final da edição 2023 da Copa do Nordeste. Em partida disputada no Castelão, em Fortaleza, o Vozão triunfou por 2 a 1 na partida de ida da decisão. Agora as equipes voltam a medir forças no dia três de maio para saber quem fica com o caneco da competição regional.

Nesta quarta-feira (19) o Ceará precisou de apenas 30 segundos para abrir o placar. O goleiro Richard lançou Janderson na ponta esquerda e o atacante dominou e deixou para Guilherme Castilho, que acertou um belo chute de fora da área para superar o goleiro Renan. O segundo saiu ainda no primeiro tempo, mas já aos 45 minutos, quando, após cobrança de escanteio de Castilho, a bola ficou viva na área, onde Vitor Gabriel teve liberdade para escorar.

Tudo caminhava para o triunfo do Ceará, mas, já nos acréscimos do segundo tempo, aos 52 minutos, Luciano Juba cruzou a bola, o goleiro Richard espalmou e David Ricardo desviou para o fundo da meta de sua própria equipe.

