Ceasa dá dicas para uma nutrição mais saudável em alusão ao Dia da Alimentação

Com o Dia Mundial da Alimentação sendo celebrado neste próximo domingo (16), a Ceasa dá dicas de nutrição saudável. De acordo com a nutricionista do Banco de alimentos das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa-PA), Socorro Nascimento, explica que nos dias atuais é essencial que as pessoas tenham conhecimento sobre os passos de uma alimentação saudável.

“É necessário usar alimentos in natura ou minimamente processados, utilizar menos açúcar e óleos no preparo das refeições, limitar o consumo de alimentos processados , evitar alimentos ultra processados, alimentar-se em horários regulares e em companhia agradável da família, sempre que possível preparar suas refeições, tomar água em quantidade suficiente, ter higiene ao preparar as refeições, comprar alimentos em feiras livres, sacolões, onde o produto vem direto do produtor, seja crítico, existem muitos mitos e propagandas enganosas em torno da alimentação”.

O Dia Mundial da Alimentação, é uma data para refletir sobre o quadro da alimentação em nosso planeta. A data traz pontuações significativas como a melhor nutrição, a melhor produção, melhor ambiente e melhor qualidade de vida para as populações, especialmente, as famílias mais carentes.

A data foi criada em 1945, para lembrar a criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). A partir dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Dia Mundial da Alimentação de 2022 traz o desafio da redução das desigualdades, incluindo a segurança alimentar e nutricional no mundo.

Foto: Rogério Uchöa / Ag. Pará

Confira uma receita simples, nutritiva e saborosa, segundo a nutricionista do Ceasa-PA:

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de arroz

1 xícara (chá) de casca de jerimum (abóbora)

1 xícara (chá) de casca de chuchu

1 xícara (chá) de talo de couve

1 xícara (chá) de talo de cariru

Cebola, cheiro verde, tomate a gosto

Sal e uma pequena quantidade de manteiga ou banha de porco.

Modo de preparo: Frita-se a cebola no óleo quente. Acrescente o arroz previamente lavado e escorrido, adicione as cascas e os talos e deixe fritar. Coloque a água fervente e o sal. Tampe e deixe cozinhar. No final da preparação coloque o cheiro verde e tomate. Sirva uma refeição nutritiva e saborosa.

Foto Destaque: Bruno Cecim / Ag. Pará