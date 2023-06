Ceasa distribui uma tonelada de cestas de hortifrutis a famílias em vulnerabilidade social

Famílias das comunidades Beira Mar do Uriboca, da Ilha do Murutucum e da Ilha do Cacau receberam na última sexta-feira, 02, a visita da caravana do projeto “Banco de Alimentos”, do Governo do Estado, por meio da Centrais de Abastecimento do Pará – Ceasa. Foram mais 50 cestas contendo verduras, frutas e legumes orgânicos arrecadados, higienizados e sanitizados pela equipe de técnicos do órgão e da Fadesp. Os alimentos são doados pelos permissionários do logradouro comercial.

Ana Corrêa, 26 anos, tem uma filha de 5 anos. A amiga e vizinha Michele da Costa, 28 anos, tem dois meninos. Moradoras da comunidade do Cacau, elas atravessaram o rio Guamá de barco cedinho para receber o benefício. “Gostamos muito da palestra sobre reaproveitamento de alimentos dada pela nutricionista. Aprendemos muitas coisas e ainda vamos levar essa ajuda em alimentos que serão vitaminas pros nossos filhos.

Às vezes a gente prioriza outras coisas com o dinheiro que entra na renda e não sobra pra compramos variedade pro cardápio familiar”, explicaram.

O apanhador de açaí Moacir Pereira, 47 anos, mora com a esposa e três filhos na comunidade Ilha Murutucum. O sustento da família vem unicamente dessa atividade extrativista. “Essa cesta veio na hora certa. Já não vamos precisar comprar, uma economia pra nós. Tem até coisas aqui que a gente nunca nem pode adquirir. Um projeto muito bom”, disse.

Raimundo Oliveira, presidente da Associação Ribeirinha, agradeceu em nome das famílias beneficiadas. “É gratificante demais ver essas pessoas descendo o rio, levando em seus barquinhos essas cestas coloridas repletas de coisas saudáveis. Muito obrigado ao Governo do Pará e à Ceasa por essa benção nas mesas de tantas pessoas”, comemorou.

MISSÃO SOCIAL

O gestor da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, falou sobre a missão social e de sustentabilidade que o projeto representa. “Agora somos modelo e esperamos incentivar cada vez mais outros parceiros no sentido de que haja maior conscientização ambiental no que se refere ao reaproveitamento dos alimentos. Hoje, as toneladas que eram jogadas no lixo da Ceasa, se transformam em comida saudável que vai alimentar pessoas necessitadas”, emociona-se o presidente.

Ele ressalta que a banana fora do cacho ou tomate amassado que não servem para a comercialização, mitigam a fome de quem precisa. “Precisamos dizer não ao desperdício. Essa é a solução para combater a fome e preservar o meio ambiente”, concluiu.

Imagens: Príscyla Moura