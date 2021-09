Ceasa e Banpará apresentam linhas de crédito a produtores rurais em Castanhal

Produtores rurais do município conheceram as vantagens dos produtos oferecidos pelo Banco do Estado do Pará

Linhas de crédito do Banco do Estado do Pará (Banpará) destinadas ao setor da produção rural foram apresentadas na manhã desta quinta-feira (23), nas Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), por Luziany Sousa, gerente Regional do Banpará – Polo Castanhal, e Danielly Guimarães, gerente de Negócios da agência do banco no município. A Associação dos Produtores Rurais de Castanhal participou do evento.

A linha de financiamento rural e a linha de microcrédito Banpará Comunidade foram apresentadas para 186 produtores rurais. Com esses produtos, o Banpará oferece desde a liberação imediata de crédito para fortalecer a comercialização, visando atender às demandas mais urgentes dos produtores rurais do município, a recursos para expansão de empreendimentos com o crédito rural, que permite desde financiamento para compra de maquinário até capital de giro para incremento da produção.

A gerente Luziany Sousa enfatizou a contribuição do banco para o desenvolvimento e o fortalecimento da produção e da comercialização. A gerente Danielly Guimarães ressaltou a importância da parceria com a Ceasa. “É o tripé governo, banco e produtor rural, estreitando os laços e fazendo com que essa ação tenha como principal objetivo o desenvolvimento social e econômico dos pequenos produtores”, enfatizou.

O produtor rural Roberto Damasceno destacou a vantagem do crédito rural e disse que quer conhecer mais sobre as linhas de crédito disponíveis para o setor.

O presidente da Ceasa, José Scaff Filho, informou que o Banpará é uma importante ferramenta de investimento para o desenvolvimento do Estado. O evento também deu continuidade ao cadastro para certificação de comercialização no espaço da Feira do Produtor Rural. “O dia de hoje foi proveitoso. É o governo levando ações e serviços para o desenvolvimento do produtor rural em diversas frentes, e garantindo mais qualidade no alimento que chega à mesa da nossa população”, arrematou José Scaff Filho.

Por Bernadete Barroso (CEASA)

FONTE AGENCIA PARA