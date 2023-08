Ceasa faz ação social em homenagem ao Dia dos Pais

Cerca de 500 pais que fazem a rotina da Centrais de Abastecimento do Pará – Ceasa-PA foram homenageados na noite de quarta-feira, 16, com uma ação preparada pelo Governo do Estado por meio da Ceasa em parceria com a Fadesp, Seju, Sesma, dentre outros. Permissionários, funcionários do mercado e carapirás (pais catadores que retiram de lá diariamente o sustento de suas famílias), puderam usufruir de uma noite de benefícios jurídicos, de saúde e beleza. Dentre os serviços oferecidos houve atendimento de enfermagem (aferição de pressão arterial, verificação de glicemia…), atendimento médico (clínico geral), psicóloga, atendimento odontológico (limpeza, flúor e retirada de tártaros), massoterapia, vacinas, distribuição de camisinhas, corte de cabelo, emissão de documentos, testes de HIV, sífilis e hepatite, distribuição de sopa e mingau, doação de roupas e sapatos, palestra, degustação de produtos feitos pelo projeto “Cozinha Escola” e doação de cestas de hortifrutis orgânicos do projeto “Banco de Alimentos”.

Jaila Torres Alfama, massoterapeuta humanizada, manifestou gratidão pela experiência em participar do evento. “Essa noite ficará registrada em minha carreira profissional. Poder amenizar as dores dos carapirás e dos permissionários da Ceasa, pessoas que tem uma lida diária onde, literalmente, ‘carregam o mundo nas costas’ lhes proporcionando um conforto na liberação da sua carga de estresse através da massagem humanizada – na qual puderam aliviar suas dores e tensões físicas e emocionais -, foi uma experiência única. Muito louvável a iniciativa da administração da Ceasa”, declarou.

Sebastião Mendes, 46 anos, encontrou na Ceasa um meio de suprir as necessidades da família. É no mercado da Central de Abastecimento que ele encontra todas as noites alimentos que recolhe para levar pra casa. “Nós, catadores, consideramos a Ceasa nossa segunda casa. É aqui que a gente pega frutas, verduras, legumes que são descartados e leva para alimentar nossas esposas, pais, filhos… Muitas das vezes passamos despercebidos aos olhos do mundo. Confesso que me tocou esse gesto do Governo do Pará através da Ceasa, de trazer pra nós esses benefícios pelo Dia dos Pais”, comemorou.

O presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, esteve à frente da programação, percorrendo com a equipe de servidores todo o mercado, entregando brindes e convidando para que o maior número de pessoas participassem e usufruíssem da ação. Ele avaliou como bastante positiva a iniciativa, que foi uma forma de valorização dos pais que fazem o cotidiano da Central de Abastecimento do Pará. “A partir dessa noite, pensaremos em outras ações aqui para o mercado, trazendo serviços que atendam às necessidades desse público. Eles passam noites e madrugadas em claro, para abastecer nossas mesas com seus produtos e, na maioria das vezes, mal têm tempo para descansar durante o dia até a próxima jornada de trabalho. Então, pretendemos periodicamente, juntamente com nossos parceiros, para suprir essa necessidade que eles tem de um atendimento odontológico, médico, um serviço de beleza, uma orientação jurídica, etc…”, explicou o gestor.

