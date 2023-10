“Ceasa no Outubro Rosa” leva atendimento social ao público do mercado

A importância sobre a conscientização da prevenção ao câncer de mama entre homens e mulheres, foi o destaque da ação realizada pela Centrais de Abastecimento do Pará – Ceasa, na noite de ontem, quarta-feira, 11. O evento ocorreu na área externa em frente ao entreposto e levou às trabalhadoras, catadoras e permissionárias vários serviços de beleza, enfermagem, vacinação, odontologia, nutrição, psicologia, massagem, palestra sobre autoexame, dentre outros.

Houve ainda um bazar com doação de roupas, calçados e acessórios, doados pelos servidores do órgão e distribuição de lanche, sopão, brindes e lacinhos cor de rosa.

O Técnico em Telecomunicações Leandro Oliveira, 46 anos, recebeu atendimento de massoterapia e parabenizou pela ação. “Vim fazer compras e me surpreendi com todos esses serviços que estão sendo oferecidos pela Ceasa. Estão de parabéns pela iniciativa”, disse.

Para a massoterapeuta Jaila Torres, uma das profissionais voluntárias que atendeu ao público presente, levar alívio às dores do próximo é algo gratificante. “Sempre busco participar, principalmente porque a rotina dessas pessoas é bem puxada. Não é fácil passar noites em claro, carregando fardos pesados e muitas vezes não ter condições de pagar uma massagem”, ressaltou.

Cyntia Oliveira, 31 anos, também enfatizou a falta de tempo e condições financeiras que a maioria dos trabalhadores do mercado não possuem. “Isso é inédito. Valorizar e proporcionar aos que aqui estão diariamente nessa rotina cansativa uma oportunidade de cuidar da saúde e do bem estar”, falou.

De acordo com o diretor operacional Elienai Pinheiro, já começou a se criar uma grande expectativa entre a comunidade do mercado, que vê nessas ações um meio de garantir os atendimentos de que eles necessitam. “A grande maioria do pessoal do entreposto quando sai daqui, ao amanhecer, só pensa em ir pra casa descansar para retornar no final do dia novamente ao trabalho. Então, não sobra tempo para quase nada. E eles acabam esquecendo do fundamental, que é a saúde e outras prioridades”, destacou.

O diretor presidente Raimundo Santos Júnior considerou a importância desses eventos, que mobilizam todos os servidores do órgão, no sentido de proporcionar aos permissionários, funcionários e catadores que fazem o dia a dia da Ceasa, vários serviços que eles não têm tempo de procurar durante o dia. “O Governo do Estado, por meio da Ceasa, vem buscando uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas que são responsáveis pelo abastecimento de nossas famílias. O fluxo de trabalho aqui é desgastante e a atividade desenvolvida por eles é nobre. Todos que aqui labutam, prestam um serviço essencial à população, que é garantir nossa alimentação. Então, nada mais justo que estarmos aqui contribuindo também com o seu bem estar”, enfatizou o gestor.

A ação “Ceasa no Outubro Rosa” contou com a parceria da Sesma, Cosanpa, Associação Evangélica Paraense (AEPA), Hinode, profissionais liberais e outros.

Imagens: Príscyla Moura/Divulgação