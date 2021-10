Ceasa promove Varejão do Círio 2021 com preços mais em conta para adquirir alimentos tipicamente do Círio

O Varejão do Círio 2021 das centrais de abastecimento do Pará (Ceasa-PA) vai oferecer na próxima sexta-feira (08) a partir das 21h alimentos com preços bem em contas que compõem o almoço do Círio como por exemplo o tucupi, jambu, maniva, chicória, pimenta de cheiro, farinha de mandioca e entre outros produtos utilizados na mesa dos paraenses nessa época do ano.

A população terá a oportunidade de escolher as variadas opções de hortifrutigranjeiros além das opções tradicionais do círio, com preços bem mais acessíveis. A iniciativa é muito importante já que geralmente nessa época os produtos típicos da festada do círio sempre ficam mais caro.

O Varejão do Círio da Ceasa-PA 2021 acontece na próxima sexta-feira,8 de outubro no horário das 21h até as 9h de sábado. O complexo do mercado da Ceasa fica localizado na estrada do Murutucum, km 04, s/n – Utinga.

Foto: Divulgação