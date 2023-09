Ceasa realiza o 22° Círio de Nossa Senhora de Nazaré

Com a presença da Imagem Peregrina, foi realizado na manhã desta sexta-feira, 15, o 22° Círio de Nazaré nas dependências da Centrais de Abastecimento do Estado do Pará – Ceasa. Na berlinda, a Santa foi recepcionada pela Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, pelo diretor administrativo e financeiro Rodinilson Santos, na oportunidade, representando o presidente do órgão, Raimundo Santos Júnior, que se encontrava em agenda na Procuradoria Geral do Estado – PGE, além de funcionários, empresários e trabalhadores do complexo de abastecimento de alimentos.

A berlinda percorreu todos os setores da Ceasa. Em alguns pontos, a Imagem Peregrina foi retirada pela Guarda e entregue aos chefes de equipes e elevada para abençoar os fiéis.

Em meio à caminhada, milhares de fogos foram queimados em honra à Mãe de Deus e da Igreja.

VISITA NO MERCADO

Um dos pontos altos do evento aconteceu quando, carregada por Rodinilson Santos, a Imagem Peregrina percorreu a avenida central do mercado da Ceasa, sendo aplaudida por permissionários, funcionários e trabalhadores avulsos do local, tudo, sob o som da banda de música do Corpo de Bombeiros.

Para João Seabra da Silva, trabalhador da Ceasa, este foi um momento importante e histórico, haja vista que quem trabalha no local, o faz todos os dias. “A gente não dispõe de um tempo para se aproximar de Deus, e nesse momento do Círio da Ceasa, é o nosso momento de pedir, de agradecer, de ver o que está de fato acontecendo com a nossa vida”, disse.

EMOÇÃO

Rodinilson Santos disse estar muito feliz e emocionado pela honra de poder segurar a imagem que é levada pelas ruas de Belém no segundo domingo de outubro durante o Círio. Disse que na Ceasa esse foi seu primeiro Círio e que espera muitas bênçãos para o órgão e a quem nele labuta para sustentar suas familias.

CELEBRAÇÃO

Em seguida, a procissão prosseguiu até a sede do projeto Cidade Limpa e ao bosque em frente à sede administrativa, onde se encerrou a programação com a solene celebração presidida pelo Padre Pedro Dioclésio, sacerdote providentino e Pároco da Paróquia da Sahrada Família no bairro do Curió-Utinga. O padre Pedro fez a leitura e a reflexão do evangelho da Anuanciação de Maria de que seria a mãe do Salvador e o que isso representa até os dias de hoje para o seguimento aos ensinamentos de Jesus Cristo. Ao final, foi feita a consagração a Nossa Senhora e dada a bênção final à multidão presente.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar