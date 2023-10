Ceasa vence o Prêmio Inova Servidor com o projeto Banco de Alimentos

É da Centrais de Abastecimento do Pará – Ceasa-PA o 1º lugar do prêmio Inova Servidor promovido pela Escola de Governança do Estado (EGPA). O projeto “Banco de Alimentos” venceu na categoria serviços.



Em apenas seis meses de funcionamento, o projeto entrega mensalmente mais de uma tonelada de hortifrutis orgânicos doados pelos permissionários do entreposto.

Assim, o que antes era descartado como lixo no meio ambiente, hoje alimenta centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social, fruto do trabalho de uma equipe de servidores liderados pelo diretor presidente Raimundo Santos Júnior.

Imagem: Divulgação