CEERT lança programa Prosseguir para a juventude negra na região Norte

O Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT lançou o Programa Prosseguir para atender a população jovem negra, em vulnerabilidade socioeconômica, nos Estados do Pará e do Amazonas. Com inscrições abertas até o dia 24 de maio, serão concedidas 60 novas vagas para jovens negros/as universitários/as. O programa inclui atividades que fortalecem capacidades para liderança e discussões sobre relações raciais, direitos humanos e mundo do trabalho, além da bolsa no valor de R$ 700/mês.

A educação potencializa o desenvolvimento de jovens lideranças e essa é uma das premissas do Programa Prosseguir, que nesta edição exclusiva para a região Norte do país, irá conceder 60 bolsas de estudo para jovens negros/as, com objetivo de apoiar a permanência com êxito dessa clientela na universidade, além do desenvolvimento pessoal e capacidades de liderança.

As inscrições para o Programa Prosseguir para a região estarão abertas a partir de 24 de abril no site: https://prosseguir.ceert.org.br. As pessoas contempladas receberão apoio financeiro, aulas de inglês e encontros formativos duas vezes ao mês, além de fazer parte de uma rede de jovens negros/as das outras regiões onde o programa está implantado.

Desenvolvido pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT, a iniciativa vai contar com a parceria da Universidade Federal do Pará – UFPA, de universidades amazonenses e de organizações que atuam nessas regiões, como o Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará – Cedenpa, além do apoio do Mover – Movimento pela Equidade Racial.

Pela primeira vez na região Norte, o Prosseguir visa apoiar a formação universitária e empregabilidade de jovens negros matriculados/as em universidades públicas e particulares. O programa também estimulará o interesse pela bioeconomia e empregos relacionados à sustentabilidade e ao meio ambiente, vocação da região em relação ao Brasil e ao mundo, de acordo com Daniel Bento Teixeira, diretor executivo do CEERT, que afirma ainda que “a escolha dos dois estados é estratégica para que a juventude negra participe de forma qualificada nos projetos sobre bioeconomia para a região”.

O Amazonas possui 21 instituições de ensino superior, e o Pará, 35. Os jovens constituem o maior grupo populacional de ambas os estados. No Brasil, apenas 18% de jovens negros/as de 18 a 24 anos estão cursando uma universidade, segundo o estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2020. Entre os jovens brancos o número sobe para 36%.

Soma-se à desigualdade nas condições de acesso e permanência desta juventude no ensino superior, uma persistente desigualdade racial também no mercado de trabalho. No Amazonas, quase 200 mil pessoas estão desempregadas e mais de mil trabalham na informalidade. Na capital do estado, havia 440 mil pessoas subutilizadas no mercado de trabalho no quarto trimestre de 2022. Já no Pará, são quase 350 mil desocupados e outros mil na informalidade (Fonte: IBGE/Pnad).

Segundo Teixeira, o programa tem um grande potencial para contribuir com a redução das condições de precariedade de trabalho para profissionais negras e negros. “O desemprego e a subutilização da força de trabalho negra é muito grande em todo o país. Na região Norte, onde a população negra chega a representar mais de 70% dos habitantes, as desigualdades são ainda mais flagrantes”, comentou.

SOBRE O PROSSEGUIR

Desde 2019, o Prosseguir vem impactando positivamente a vida de centenas de jovens negros em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Além da bolsa que garante o apoio financeiro ao estudante, o programa também atua com formação em liderança, projetos de vida, mentoria, curso de inglês, diálogos sobre a pauta racial e a formação de uma rede de apoio aos universitários/as. Desde sua primeira edição, o programa recebeu mais de 8.500 inscrições e foram oferecidas 250 vagas. Saiba mais em: https://prosseguir.ceert.org.br.

A divulgação da seleção e início do programa estão marcadas para julho de 2023.

SOBRE O CEERT

Organização sem fins lucrativos, que desde 1990, defende os direitos da população negra, em particular da juventude e das mulheres negras. Elabora e implementa programa de promoção da equidade racial e de gênero em instituições públicas e privadas. Sua atuação se dá por meio de projetos nas áreas de trabalho, educação, justiça racial e juventude.

Imagem: Reprodução