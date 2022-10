Celebração de dia de Nossa Senhora Aparecida voltará a ser presencial

No próximo dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, a tradicional celebração de fiéis voltará a ser presencial em Aparecida do Norte (SP), após 2 anos de pandemia.

A expectativa da prefeitura é que mais de 2 milhões de visitantes e romeiros cheguem à cidade para as celebrações. Os preparativos já começaram e neste início da novena há missas todas as noites até o dia 11 deste mês.

Nesta tarde, a partir das 15h30, está prevista uma carreata. A arquidiocese também está promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene para serem destinados a entidades sociais. E do dia 8 ao 10 de outubro, haverá a volta do festival de música, com presenças confirmadas de Daniel, Elba Ramalho, Luiza Possi, entre outros artistas.

As atividades, orientações aos romeiros e a programação completa podem ser conferidas no site a12.com/santuario

Edição: Nadia Faggiani/Edgard Matsuki

Fonte: Agência Brasil