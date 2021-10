Celebração do fechamento do hospital de campanha do Hangar é marcado por muita emoção

Após 18 meses de funcionamento durante o combate à covid-19, o Hospital de Campanha do Hangar encerrou suas atividades. Esse momento foi de emoção, para quem foi salvo por meio dos cuidados realizados pelos profissionais de saúde do local.

Superação – “Para mim tá sendo um momento de gratidão, porque eu passei 32 dias internada aqui, 15 dias entubada e superei. Então, para mim foi uma superação. E, hoje, está sendo uma grande emoção estar aqui e estar salva, pois eu venci a covid”, disse a aposentada Telma Lacerda, 62 anos.

A cerimônia ecumênica de encerramento do hospital de Campanha do Hangar, que ocorreu neste sábado, 16 de outubro, em Belém, reunião centenas de pessoas, entre elas, lideranças religiosas e políticas. Também foi prestada homenagem aos pacientes que passaram pelo local com a inauguração de um memorial e o plantio de mudas.

O prefeito em exercício de Belém, Edilson Moura, esteve presente e falou da importância do Hospital para o enfrentamennto da pandemia. “Foi um espaço muito útil para a população, de modo geral. Então, eu quero deixar aqui a minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos. Eu quero deixar aqui, o meu abraço para aqueles que conseguiram se recuperar e conseguiram voltar para o ceio das sua famílias”, disse.

Edilson Moura ainda enfatizou que a desativação do Hospital de Campanha significa que já não estamos sofrendo tanto com a pandemia. “E a gente espera que todo mundo se cuide, todo mundo use máscara e que todo mundo continue se vacinando para que não voltemos mais a conviver com esse problema”, afirmou.

Dever cumprido – Atuar no combate à covid-19 não foi uma tarefa fácil, mas o sentimento de dever cumprido, é real. “Eu cheguei à fazer plantão de 48 horas aqui. A minha família me via uma vez por semana. Mas, enfim, nós conseguimos chegar nesse objetivo, que era finalizar essa pandemia. E conseguimos vencer. Graças a Deus, deu certo”, declarou a técnica em enfermagem, Rose Gaia, 39 anos.

O Hospital de Campanha do Hangar atendeu ao longo desses 18 meses um total de 7.388 pacientes, que foram tratados por mais de mil profissionais da saúde, em 420 leitos ofertados. Quase 5 mil vidas foram salvas.

Agora, os equipamentos do Hangar serão redistribuídos em unidades de saúde que retornam aos seus perfis de atendimento.

Texto: Lana Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes