Celular impede que mulher seja esfaqueada e morta; entenda

A vítima foi submetida a várias cirurgias após a tentativa de homicídio

Um homem foi preso nesta segunda-feira (13) por tentativa de homicídio. O caso ocorreu na comunidade de Sobradinho (DF), no dia 29 de agosto. Eram por volta de 4h da madrugada, quando o acusado, alcoolizado, iniciou uma discussão com uma mulher e, minutos depois, desferiu quatro facadas na região do abdômen. Os golpes só não foram fatais porque no momento do crime, o aparelho celular da vítima se encontrava na cintura dela e impediu que as estocadas atingissem órgãos vitais. As informações são do portal Metrópoles.

A mulher estava em frente a sua residência quando o homem chegou ao local dizendo que queria comprar drogas. Após uma discussão entre os dois, ele deixou o local, mas retornou cerca de 10 minutos depois. O agressor partiu para cima da vítima e a atingiu com um soco no rosto, depois sacou uma faca e desferiu quatro golpes na região do abdômen.

A mulher foi amparada e encaminhada a um hospital da região, onde foi submetida a várias cirurgias. Segundo os investigadores do caso, o autor já possui passagem por homicídio. Se condenado, poderá pegar até 20 anos de reclusão.

FONTE METROPOLES