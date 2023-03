Celular Samsung ganha bateria de 30.000 mAh e vira um ‘monstro’

A comunidade entusiasta de celulares e outros dispositivos eletrônicos está sempre inventando maneiras de modificar e customizar seus diferentes aparelhos. Algumas soluções ficam bem criativas e até poderiam se tornar produtos reais, enquanto outras são bem incomuns, como um Samsung Galaxy A32 5G com uma imensa bateria de 30.000 mAh colada nele.

É interessante ressaltar que o Galaxy A32 já acompanha uma considerável capacidade de 5.000 mAh, mas o modder que assina como “Downtown_Cranberry44” no Reddit decidiu que essa capacidade não era boa o bastante.

O tijolo de bateria por trás do Galaxy A32 5G.Fonte: 9to5Google/Reprodução

O celular modificado precisou de 7 horas para ser completamente carregado, e seu criador disse que o aparelho durou “dois dias até agora”. Claro que ele vai muito mais longe que isso e não seria surpresa se passasse de uma semana ligado.

Vários ângulos do celular modificado.Fonte: 9to5Google/Reprodução

É evidente que essas modificações são feitas por curiosidade, para se divertir, e não deveriam ser repetidas por qualquer pessoa. Além de ficar parecendo uma bomba caseira, esse Galaxy A32 5G customizado tem o potencial de realmente se tornar uma. Não é à toa que não se pode embarcar em aviões com baterias avulsas maiores do que 27.000 mAh — o que já impossibilita de viajar com esse celular.

Como foi feito o tijolo?

A “bateria extra” do Galaxy A32 5G modificado foi feita usando seis células independentes Samsung 50E, que saem mais ou menos por US$ 5 cada. Ele juntou tudo no bloco, ligadas em paralelo, acrescentando conexões USB-A para carregar outros dispositivos e opções USB-C, micro USB e até Lightining, do iPhone, para recarregar as baterias.

Segundo o site 9to5Google, dá para encontrar o Galaxy A32 usado nos EUA na faixa dos US$ 150, então o projeto todo deve ter custado um pouco mais de US$ 180 — sem contar o custo do seguro de vida.

Fontes

9to5Google