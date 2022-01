Cemitério da soledade vai ser transformado em Parque Público

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com a Faculdade de Conservação e Restauração da Universidade Federal do Pará (UFPA) e seu Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação (Lacore), iniciou os trabalhos de revitalização do Cemitério da Soledade, localizada na Batista Campos na última quinta-feira (13).

As obras de transformação do cemitério para um belo parque público, teve início com a limpeza dos túmulos em pedra do corredor principal, as obras estão orçadas em 16 milhões.

O grupo de trabalho é constituído por docentes e técnicos da UFPA, assim como alunos de graduação, mestrado e doutorado, acompanhados por uma equipe técnica da Secult formada por arquitetos, engenheiros e arqueólogos.

Neste sábado (15) haverá uma aula de Biologia Aplicada com os professores Rosildo Paiva e Solange Costa, da Faculdade de Conservação e Restauro da UFPA. De acordo com professora Thaís Sanjad, coordenadora do Lacore, esta é uma oportunidade de os pesquisadores colocarem em práticas seus conhecimentos.

Foto: Ascom / Secul

Sobre o Cemitério Nossa Senhora da Soledade entrou em atividade em 1850. As pesquisas mostram que o número de pessoas enterradas no local ultrapassa 30 mil, devido principalmente ás vitimas de duas epidemias: febre amarela (1850) e cólera (1885).

Segundo o arqueólogo da Secult, Paulo do Canto, o espaço é um sítio arqueológico com rica monumentalidade, guardando traços artísticos imponentes e simbolismo que apontam diferenças culturais, sociais, econômicas e políticas da sociedade paraense do século XIX.

“Numa breve caminhada por lá é possível atestar estas diferenças, à medida que se observa a forma como foram posicionados os mausoléus e sepulturas menos monumentais, por exemplo. Outro aspecto que chama atenção no cemitério é a divisão sociocultural, levando em consideração a maneira como algumas irmandades religiosas foram dispostas. Até o momento, as pesquisas no local têm demonstrado haver sepultamentos com pouca profundidade no solo; há também indícios de deslocamento de esqueletos e ossos no subsolo, possíveis valas comuns etc. A diversidade arqueológica encontrada é imensa. Dessa maneira, a arqueologia revela substratos analisados, testemunhas de atores sociais, silenciados e consequentemente apagados da memória coletiva. É a materialidade revelando as multivozes que também fizeram história na cidade de Belém”, explicou Paulo do Canto.

O cemitério que vai se transforma em um grande parque público, iniciou as transformações com a parte de arqueologia e de estrutura de drenagem de águas pluviais, passeio de visitantes, revitalização da capela nos próximos dias (gradil e muro) e o novo pórtico de acesso pela Travessa DR.Moraes.

Em breve quando finalizadas as obras de transformação, o espaço vai oferecer uma área expositiva na capela, ações de educação patrimonial e informações expográficas em sua arquitetura mortuária restaurada, que abriga belíssimas obras do barroco, neoclássico e neogótico. A previsão de entrega do equipamento é junho deste ano.

Foto: Ascom / Secult