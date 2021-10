Cemitérios continum sendo preparados para o Dia de Finados

As necrópoles de Belém passam, desde o final do mês passado, por limpezas, restauração de calçadas e muros, cortes de árvores e pinturas a cal para receberem os visitantes no Dia de Finados, dia 2 de novembro, feriado nacional.

Os serviços são encetados pela Prefeitura Municipal de Belém por meio das secretarias municipais de Urbanismo (Seurb) e Meio Ambiente (Sema).Os trabalhos se desenvolvem nos principais cemitérios públicos, como Santa Isabel, no Guamá; São Jorge, na Marambaia; Soledade, em Batista Campoa; São José, no Benguí, e no Tapanã.

No Cemitério São Jorge está sendo reformado o muro externo da Rua da Mata, teve cortes de árvores e restauro da capela mortuária. Em Santa Isabel ocorre a pintura de alguns pontos, capinação e reorganização da capela.Santa Isabel e São Jorge são os cemitérios mais importantes, onde ainda ocorre sepultamento de pessoas que têm sepultura perpétua.

O Cemitério da Soledade não tem mais sepultamento, mas, por sua tradição e personagens importantes da história do Pará, recebe grande número de visitas o ano todo, especialmente nas segundas-feiras, que seria o dia de penitência das almas.

Foto: Divulgação