Cemitérios de Belém adotam medidas de prevenção à Covid-19 durante visitação de Dia das Mães

Capital e distritos irão funcionar de 7h às 16h, com entrada e saída em portões diferentes.

O horário de funcionamento dos cemitérios de Belém e dos distritos de Icoaraci e Mosqueiro será de 7h às 16h, com entrada e saída em portões diferentes, para evitar aglomerações, informou a Prefeitura de Belém, que estabeleceu medidas para a prevenção contra a proliferação do coronavírus durante a visitação do Dia das Mães.

Entre as medidas estão a utilização obrigatória de máscara, álcool em gel e o distanciamento social. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) orienta às pessoas que apresentarem sintomas gripais ou se enquadrem no grupo de risco, que evitem a ida aos cemitérios.

De acordo com a Seurb, a atenção é maior para esse período por causa do fluxo intenso de pessoas nas necrópoles da capital para prestar homenagem às mães falecidas. Porém, a secretaria ressalta que os sepultamentos decorrentes da covid-19 continuam ocorrendo. Dessa forma, as medidas de proteção devem ser redobradas.

Até 28 de abril, cerca de 136 sepultamentos decorrentes da covid-19 ocorreram no cemitério Santa Izabel (Guamá), com a média diária oscilando entre 12, 08, 05 e 4 sepultamentos. Enquanto no cemitério de Santa Isabel, de Icoaraci, até o dia 29 de abril foram realizados 25 sepultamentos.

A recomendação da Secretaria de Urbanismo é que a população belenense evite se deslocar aos cemitérios. “Se puderem antecipar sua ida ao cemitério, que antecipe durante a semana. Pois ainda estamos no período de pandemia e é necessário que evitemos essa aglomeração nos cemitérios, até por se tratar de locais que estão em pleno funcionamento”, frisou o diretor do departamento de Necrópoles, Lucas Farias.