Cemitérios de Belém recebem milhares de visitantes nessa terça-feira de Finados

A segunda-feira, 01, em clima de feriadão, foi de grande movimentação nos dois principais cemitérios da capital paraense, Santa Isabel, no Guamá, e São Jorge, na Marambaia. É que, na véspera do Dia de Finados, milhares de pessoas antecipam a visita para evitar a grande movimentação que deverá acontecer amanhã, terça-feira, 2, especialmente agora que são exigidas medidas de prevenção contra a proliferação da covid-19. Nas necrópoles da capital sempre houve essa grande movimentação de pessoas na véspera de Finados, tanto de pessoas que preferem antecipar e evitar a grande movimentação, quanto das pessoas que vão ao cemitério para ultimar os últimos retoques como fazer limpeza, colocar flores a fim de que, no dia, já esteja tudo pronto apenas para a visita com alumiação. Segundo a Prefeitura Municipal de Belém, os portões dos cemitérios estarão abertos desde as 6h30 e permanecerão assim até 18h. A Guarda Municipal estará nos campos santos do município para manter a segurança e a ordem, evitando assaltos que comumente ocorrem nesses locais.

VENDAS

Do lado de fora dos cemitérios os ambulantes fazem a farra com vendas de flores, velas e todo tipo de lanches e guloseimas. Alguns dos que foram ouvidos nesta tarde pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, como Antônio Pereira, 27, disse que este é o quinto ano que trabalha com vendas de velas na véspera e Dia de Finados. Ele disse que, no ano passado, chegou a faturar, porém, as vendas caíram muito em função da pandemia da covid-19. Neste ano, ele espera que as vendas aqueçam. Antônio reconhece que não está sendo fácil vender neste ano, apesar do maior movimento em relação ao ano passado, por "causa dos preços altos das velas". Segundo o ambulante, os preços das velas estão bastante elevados nas fábricas e ele não sabe por que isso acontece. No entanto, diz que o peso final cai no bolso do consumidor, "só que ele compra bem menos, porque acha o preço muito caro. Um pacote contendo oito velas não sai por menos de 5 reais as mais leves, mas pode chegar a 10 ou 15 reais", explicou.

Foto: Marcelo Casal Jr