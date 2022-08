Cemitérios de Belém registram pouco movimento na manhã deste domingo

O trânsito fluía com facilidade para o Cemitério de Santa Izabel, no Guamá, no início da manhã deste domingo, 14, garantindo tranquilidade para a população fazer sua homenagem no Dia dos Pais. A maioria dos visitantes chegava a pé e até era possível encontrar vaga para estacionar na Avenida José Bonifácio.

Entre os motivos para tanta calmaria no trânsito próximo aos cemitérios, destaca-se a participação da Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), dando apoio ao esquema de segurança nos espaços públicos com a presença de agentes de trânsito e rondas de fiscalização. “Nem se compara com a movimentação do Dia das Mães. Bem mais tranquilo”, disse o agente de trânsito Max Silveira.

Por conta da data, a Semob havia determinado a interdição temporária da Trav. Castelo Branco, com a rua dos Caripunas, e desvio dos itinerários de algumas linhas de ônibus para o cemitério Santa Izabel.

Marambaia – No cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, o clima também era de tranquilidade. A Semob realizou ronda de fiscalização no local, que já conta com um tráfego de veículos intenso devido a uma feira da Tavares Bastos.

“Mesmo com o movimento do comércio, aqui está calmo. Deve permanecer assim até o fim do dia, porque as pessoas costumam vir mais pela parte da manhã”, comentou o agente de trânsito Luciano Teixeira.

A vendedora Francisca Silva ainda mantinha esperança da chegada de visitantes. Ela tem uma barraca de venda de flores e velas na próxima à entrada do cemitério São Jorge. Paciência de quem conhece muito bem a sua clientela, resultado de 50 anos de experiência de um comércio que começou com a mãe.

“Logo mais chega gente. A gente passou tanto tempo depois da pandemia sem poder visitar aqui, né? Não vai deixar de prestigiar o pai no dia de hoje”, comentou.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob