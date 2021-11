MENU BELÉM

Cemitérios de Belém têm visitação intensa e muitas homenagens

Foto: Ascom/SeurbPreviousNext50 mil visitantes estiveram no cemitério de Santa Izabel, no bairro do Guamá

02/11/2021 16:59

Cerca de 80 mil pessoas visitaram os cemitérios administrados pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) nesta terça-feira, 2, Dia de Finados. O feriado foi marcado por emoções, homenagens e orações.

A estimativa é de que 50 mil visitantes tenham estado no cemitério de Santa Izabel, no bairro do Guamá, e cerca de 30 mil visitantes no cemitério de São Jorge, no bairro da Marambaia.

Um esquema especial de limpeza foi executado com serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo nas alamedas e arredores de sepulturas. A Seurb também reforçou a manutenção da iluminação pública nas principais ruas de acesso, nos arredores e no interior dos cemitérios.

Para o diretor do Departamento de Necrópoles da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Lucas Farias, os preparativos para a data foram fundamentais para que se garantisse fluidez nos cemitérios.

“As equipes trabalharam intensamente, desde setembro, na limpeza dos locais. Isso foi a garantia de que o público pudesse fazer as visitas de forma tranquila e segura”, frisou.

“Ainda tivemos o apoio das equipes da Guarda Municipal de Belém (GMB), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Organização Pública, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que garantiram a segurança e ordenamento nas áreas externas. Para que as famílias que se deslocassem aos cemitérios também se sentissem mais seguras”, completou Lucas.

No cemitério São Jorge, além das visitas às sepulturas de familiares, alguns visitantes se dedicavam às orações em túmulos de pessoas que fazem parte da história da cidade, como da pequena Dieny, a “Menina da Mala”, que fica logo na entrada do cemitério.

A autônoma Irene de Souza, 58 anos, fez a visita de rotina à sepultura do pai, no cemitério São Jorge. Lá ela limpa, troca as flores e acende velas, uma forma de homenagear o pai. “Esse é mais um dia que tiro para estar aqui. É um hábito meu sempre zelar pelo espaço em memória dele. E hoje estou vendo esse local bem limpo e organizado, apesar do fluxo de gente, estou me sentindo bem mais segura”.

Para a ambulante Ramila Alencar, de 40 anos, que trabalha há mais de três anos em frente ao cemitério São Jorge, as vendas estavam excelentes. “Nessa época do Dia de Finados dobramos a quantidade de venda de flores, que normalmente vendemos. Conseguimos ter um bom lucro”, contou a vendedora.

Já no maior cemitério de Belém, o Santa Izabel, com 47 mil sepulturas, o público também era intenso, tanto na área interna como externa.

Valber Bastos, 47 anos, é um dos vários vendedores que trabalham em frente ao cemitério, e, segundo ele, esta data foi uma das melhores para as vendas. “Estou muito feliz por poder levar para casa o sustento da minha família. São 29 anos trabalhando com a venda de flores e velas. Essa é uma das melhores datas para se obter um bom retorno financeiro e garantir o presente de Natal dos meus filhos”, disse o vendedor.

A diarista Ana Gonçalves dos Reis, 65 anos, comentou o fato de ver a atual administração do cemitério bastante atuante, desde o início da nova gestão. “Aqui, tenho meu tio e minha tia e faço questão de vir visitar sempre. Tinha uma grande dificuldade de achar as sepulturas, agora pude observar que foram colocadas novas placas, com mapas de localização e isso já ajudou bastante”, afirmou.

Organização Pública – Como parte da Operação Dia de Finados, a Organização Pública, da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), iniciou na última segunda-feira,1°, o trabalho de fiscalização e orientação, em frente aos cemitérios públicos Santa Izabel, no bairro do Guamá, e São Jorge, no bairro da Marambaia.

O objetivo da ação foi fiscalizar e orientar a venda dos trabalhadores informais, sem que isso prejudicasse o direito de ir e vir das pessoas que estariam transitando nesse período de grande fluxo nos cemitérios públicos de Belém.

“Durante esses dois dias nossos agentes realizaram ações de ordenamento em frente aos cemitérios, no intuito de organizar o comércio informal, orientar para o cumprimento dos protocolos sanitários específicos e evitar o aumento da contaminação de covid-19”, destacou o coordenador da organização pública, Rafael Braga.

Texto: Igor Monteiro

Fonte: Agência Belém/Foto: Seurb