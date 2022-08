Cemitérios públicos de Belém deve receber cerca de 30 mil visitantes até o fim de semana do dia dos pais

Os dias dos pais já é no próximo domingo (14), e pensando nesta data, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), intensifica os preparativos nos dois cemitérios públicos de Belém, que devem receber um grande número de visitantes até o dia 14 de agosto.

“Estamos finalizando os trabalhos com uma força-tarefa, formada por nossos colaboradores da Fábrica Esperança, a fim de que tudo esteja pronto para receber, com tranquilidade, as famílias que virão visitar seus entes queridos. Nossa expectativa é receber cerca de 20 mil pessoas no Santa Izabel e 10 mil no São Jorge, ao longo do fim de semana”, explica o diretor de Neocrópoles da Seurb, Lucas Farias.

Cemitério de Santa Izabel

É o mais antigo e maior cemitério de Belém, em funcionamento. Talvez seja por isso, que ainda povoa o imaginário popular com suas histórias de assombrações e visagens, além de guardar jazigos e sepulturas famosas de personalidades paraenses, entre elas a do médico Camilo Salgado, a da Escritora Eneida de Moraes e a do ex-governador Magalhães Barata.

Cemitério São Jorge

No cemitério São Jorge, os trabalhos estão finalizados, é esperado cerca de 10 mil pessoas, que devem visitar o campo santo do bairro da Marambaia neste fim de semana do Dia dos Pais.

Serviço

Confira os horários de funcionamento

Cemitério São Jorge: rua da Mata, no bairro Marambaia.De segunda a sexta, de 8h às 17h, e sábado e domingo, especialmente, de 7h às 16h.

rua da Mata, no bairro Marambaia.De segunda a sexta, de 8h às 17h, e sábado e domingo, especialmente, de 7h às 16h. Cemitério Santa Izabel: avenida José Bonifácio, bairro Guamá. De segunda a sexta, de 8h às 17h, e sábado e domingo, especialmente, de 7h às 16h.

Foto: Reprodução Ag. Belém