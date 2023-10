Cemitérios públicos recebem reforço na segurança para o Dia de Finados

O planejamento preventivo de segurança nos cemitérios da Prefeitura de Belém já está elaborado para atender a população na capital e distritos de Icoaraci e Mosqueiro. As ações, que reforçam o esquema de segurança no feriado de Finados, ocorrem nesta quarta-feira, 1°, e quinta-feira, 2, sob a responsabilidade da Guarda Municipal de Belém (GMB).

A GMB vai empregar, diariamente, 120 guardas municipais, trabalhando por escala de revezamento: 60 guardas atuando no período das 6h30 às 12h e os demais 60 no horário das 12h às 17h. Como apoio para a execução do serviço, o efetivo vai dispor de 11 viaturas e 19 motocicletas, que vão circular dentro dos cemitérios e em todas as áreas adjacentes por onde vão circular os visitantes dos espaços fúnebres.

Os cemitérios que vão contar com a presença da GMB, seja com base fixa, seja por meio de rondas, são os de Santa Izabel, no bairro do Guamá; São Jorge, na Marambaia; Tapanã; o Santa Izabel, localizado no distrito de Icoaraci; os três da ilha do Mosqueiro; além dos que estão desativados, o da Soledade, na Batista Campos, e São José, no Bengui.

De acordo com o inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro, o serviço de segurança começa na véspera do feriado, para garantir a proteção patrimonial e de quem vai antecipar a visita aos entes queridos.

“Devido ao feriado prolongado, muitas pessoas antecipam a ida aos cemitérios, por isso, a GMB estará com o efetivo presente desde a véspera de Finados. O objetivo é garantir que as visitas aconteçam com segurança e tranquilidade”, disse o inspetor-geral. Ele ressaltou que o planejamento para os dois dias não compromete o serviço ordinário, pois os guardas municipais permanecerão nos postos fixos e nas rondas dos bairros.

A operação mobiliza, ao todo, 240 guardas municipais das bases dos distritos do Guamá (Dagua), de Belém (Dabel), do Entroncamento (Daente), do Bengui (Daben), de Outeiro (Daout), de Icoaraci (Daico); e Inspetoria de Mosqueiro; grupamento de Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac) e Ronda Ostensiva Municipal (Romu). O Sistema Integrado de Vídeomonitoramento também reforça o atendimento de emergência, por meio do número 153.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Vinicius Serra